Suplentes problemáticos. Os “bugalhos” dos outros

André Ventura tem trocado galhardetes com o CDS, mas no caso Sebastião Bugalho também tem telhados de vidro. É pouco provável, mas o Chega pode ter um deputado que está hoje contra o partido, tal como Sebastião Bugalho está contra a direção do CDS, e por isso decidiu não assumir o seu lugar no parlamento depois de Ana Rita Bessa ter abdicado do lugar (Bugalho era 6º na lista de Lisboa).



No Chega, o “bugalho” com mais potencial chama-se Patrícia Sousa Uva, que chegou a ser mandatária de André Ventura e depois saiu do partido com estrondo aquando da chamada lei da rolha, que levou à suspensão de militantes que criticassem o partido ou outros militantes em termos menos próprios. Na hora da partida, Sousa Uva falou em “censura, imposições, boicotes, perseguições, esquemas, compadrios, criminosos e bajuladores em bicos dos pés”. Patrícia Sousa Uva, 5ª da lista por Lisboa, acumula ainda com o papel de negacionista. O Chega teria ainda problemas com o 8º, o nacionalista Nélson Dias da Silva. Antigo militante do PS, foi porta-voz da associação Portugueses Primeiro, movimento antirrefugiados.



No CDS, João de Almeida está eleito por Aveiro, mas foi adversário de “Chicão” no partido. Se saísse, entrava o nº 2, António Carlos Monteiro, que esteve com a ala João Almeida, mas depois virou para “Chicão”, de que é hoje vice-presidente. Seria uma boa mudança para o líder do CDS. O mesmo não sucederia se saísse Telmo Correia: o nº 2 do seu círculo é Durval Tiago Ferreira, um aberto apoiante de Adolfo Mesquita Nunes e que já chamou à atual liderança do CDS “pouco inspiradora”.