Sondagem à boca das urnas dá Seguro e Ventura na segunda volta

O candidato apoiado pelo PS consegue cerca de 32% dos votos e o candidato do Chega 23%.

A sondagem à boca das urnas da Intercampus para Now, Negócios e CMTV dá uma vitória destacada para António José Seguro com 31,6% dos votos. Em segundo lugar está André Ventura com 23%. Serão estes os dois candidatos a disputar a segunda volta, a 8 de fevereiro.



O terceiro lugar nesta sondagem pertence a João Cotrim de Figueiredo (15,9%) e o quarto lugar a Henrique Gouveia e Melo (12,9%). Marques Mendes surge em quinto lugar com 10,3% dos votos.

Jorge Pinto, do Livre, consegue apenas 0,7% dos votos, enquanto Manuel João Vieira tem 1,4% dos votos. António Filipe surge em sétimo lugar com 1,6% dos votos e Catarina Martins com 2,3%.

Os candidatos com menos votos são André Pestana e Humberto Correia que dividem entre si 1,4% dos votos.

Ficha Técnica

Sondagem Intercampus para a CMTV/NOW/JORNAL NEGÓCIOS, realizada no dia 18 de janeiro de 2026, com o objetivo de identificar o resultado da votação para as eleições Presidenciais em 2026.

Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 18411 entrevistas, recolhidas em 21 freguesias de Portugal Continental. O erro de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é de mais ou menos 0,72%. Os resultados da projeção são diretamente obtidos a partir de uma sondagem realizada pela INTERCAMPUS.