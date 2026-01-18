Projeções dão vitória a Seguro. Ventura ou Cotrim serão o adversário na segunda volta

O candidato apoiado pelo PS, António José Seguro, terá vencido as eleições presidenciais deste domingo mas terá de disputar uma segunda volta, a 8 de fevereiro, segundo as sondagens à boca da urna.



António Seguro e Margarida Sousa Uva num evento político Lusa

Seguro consegue mais de 30% nas três projeções. Na da Intercampus surge com um resultado entre 29,6% e 33,6%, enquanto na sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público, Seguro obtém entre 30 e 35%. Na sondagem para a CNN e SIC, o resultado é semelhante: 30,8% a 35,2%.

Na projeção da Intercampus, André Ventura alcança entre 21 a 25% e Cotrim de Figueiredo com 13,9% a 17,9%. Já nas outras duas projeções o candidato apoiado pela IL está em empate técnico com o líder do Chega. Na da Católica, Ventura tem 20 a 24% e Cotrim entre 17e 21%, enquanto na da CNN e SIC o presidente do Chega fica com 19,9% a 24,1% e Cotrim com 16,3% a 21,1%.