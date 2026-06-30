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BASTIDORES. COMO O EURODEPUTADO PROCURA O SEU LUGAR

Como Sebastião Bugalho está a crescer no PSD a partir de Bruxelas

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 07:00
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O novo vice do partido está a construir o seu próprio caminho debaixo da asa de Montenegro. Palmilha o País, almoça e janta com todos e influencia a legislação.

Miguel Albuquerque – presidente da mesa no 43.º Congresso do PSD, em Anadia – pediu ao eurodeputado Sebastião Bugalho que terminasse a intervenção. “Aqui não há estrelas”, alertou-o, e Bugalho, visivelmente surpreendido e irritado, pensou no que devia dizer. “Aqui não há estrelas, senhor presidente, porque somos sete [eurodeputados] lá em Bruxelas, todos iguais.” Albuquerque respondeu-lhe que “aqui as estrelas são as do Rui Veloso, vamos embora prà frente”. O momento de tensão é revelador do que o PSD pensa sobre o seu novo vice-presidente: tem potencial de estrela.

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