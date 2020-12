SMS sobre início da vacinação chegou a 11,2 milhões de telemóveis

"Covid-19: Vacinação começa amanhã. Vacina facultativa mas recomendada e gratuita. Aguarde contacto do SNS. Info: covid19.min-saude.pt/vacinacao / ANEPC". Este foi o conteúdo da mensagem escrita enviada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) no sábado, 26 de dezembro.

Poucas horas antes do início do processo de vacinação em Portugal, a SMS enviada em colaboração com a Direção Geral da Saúde (DGS), que seguiu em português e em inglês, foi entregue a um total de 11,2 milhões de números ativos em Portugal, segundo o Ministério da Administração Interna.

"O conteúdo dos SMS foi enviado pela ANEPC de forma eletrónica para os operadores de comunicações móveis, que por sua vez o remete para os seus clientes - o que permite que se atinja uma cobertura muito significativa da população", detalha a tutela, em comunicado enviado às redações.

Esta mensagem que, de acordo com as autoridades, pretendia ser um "aviso à população de modo a sensibilizar os cidadãos para o período de vacinação contra a covid-19", causou alguma agitação nas redes sociais, uma vez que alguns recetores poderiam interpretá-la como uma convocatória iminente.



A primeira vacina para a covid-19 foi administrada a António Sarmento, diretor do serviço de Infecciologia do Hospital de S. João, no Porto. Este primeiro lote simbólico, composto por duas caixas com 9.750 doses, tem como destinatários os profissionais de saúde mais expostos ao vírus, pertencentes a cinco centros hospitalares (São João, Universitário do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central).