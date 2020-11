SMS para deputado compromete Azeredo Lopes

Azeredo Lopes garante que não sabia da farsa de Tancos. Mas uma troca de SMS entre o antigo ministro da Defesa e o deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro é uma das armas do Ministério Público no julgamento, que começou esta segunda-feira, em Santarém, e senta 23 arguidos no banco dos réus. "Eu sabia (…) Mas, como é claro, não sabia que ia ser hoje", confessou Azeredo, que admitiu saber que o armamento furtado de Tancos estava para ser recuperado. A defesa do antigo governante alega que a PJ "imaginou" as intenções do seu cliente.