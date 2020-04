O site da revista SÁBADO registou, no passado mês de março, o melhor resultado de sempre, colocando-se no top 10 dos sites de informação geral mais vistos. De acordo com os dados do Netaudience da Marktest - que audita o tráfego de vários sites de informação - , o site da revista do grupo Cofina alcançou 2,483 milhões de pessoas ("reach"), o que o colocou nos sites de informação geral mais vistos.Segundo os elementos da auditora, a SÁBADO foi o terceiro site do universo Cofina mais procurado pelos internautas, atrás do Correio da Manhã e da Flash , colocando-se à frente de outros sites de informação geral como o a Radio Renascença e a TSF. O Record mantém a liderança no que diz respeito à imprensa desportiva, assim como o Jornal de Negócios mantém-se como o órgão de informação económica mais lido na Internet, bem à frente do Dinheiro Vivo.Desde novembro de 2019, o site da SÁBADO, ainda de acordo com o painel do Netaudience, tem registado crescimento em matéria de visitas, visitantes e "pageviews" todos os meses. Entre fevereiro e março deste ano, o número de assinaturas digitais da SÁBADO também cresceu siginificativamente, assim como a compra da edição semanal avulso