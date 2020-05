- que audita o tráfego de vários sites de informação - , o site da revista do grupo Cofina alcançou 2,483 milhões de pessoas ("reach"), o que o colocou nos sites de informação geral mais vistos.

Contrariando uma tendência generalizada na imprensa, a SÁBADO iniciou o ano de 2020 registando um crescimento nas suas vendas e na circulação impressa total, segundo os últimos dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação. Os números mostram que, entre Janeiro e Março, a revista do Grupo Cofina vendeu, em média, na banca 20522 exemplares, o que representa mais 4% do que no período homólogo de 2019, colocando-a como líder destacada no segmento das "newsmagazines".No que diz respeito à circulação impressa total (que além da venda em banca, incluiu assinaturas e vendas em bloco), a SÁBADO totalizou 39029 exemplares de média (mais 3% do que nos primeiros meses de 2019), superando em toda a linha a sua principal concorrente, a "Visão".A revista do grupo "Trust in News" apresentou, entre janeiro e março deste ano, quebras acentuadas na circulação impressa: as vendas em banca ficaram-se, em média, pelos 12125 exemplares (menos 25% do que em 2019), enquanto a circulação impressa total caiu para 30883 (menos 10% do que em 2019).O aumento das vendas em papel foi acompanhado por um crescimento na audiência do site: