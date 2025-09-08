Sábado – Pense por si

Portugal

Sistemas informáticos do Hospital de Loures já funcionam normalmente

Lusa 12:47
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de setembro
As mais lidas

A falha informática de segunda-feira passada afetou as cirurgias e consultas programadas.

Os sistemas informáticos do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, já estão a funcionar normalmente, após a falha informática da passada segunda-feira, que afetou as cirurgias e consultas programadas, indicou hoje a entidade que integra o estabelecimento de saúde.

Sistemas informáticos do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, já operacionais
Sistemas informáticos do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, já operacionais

"A Unidade Local de Saúde (ULS) de Loures-Odivelas informa que os sistemas informáticos do Hospital Beatriz Ângelo se encontram repostos e estão reunidas as condições para a retoma da atividade assistencial aos utentes. As equipas clínicas estão empenhadas na recuperação da atividade e consequente remarcação de todos os atos médicos", refere em comunicado o Conselho de Administração (CA) da entidade.

No dia 01 de setembro, uma falha num equipamento informático obrigou o Hospital Beatriz Ângelo a ativar o plano de contingência, o que resultou no adiamento de consultas e cirurgias programadas e no reencaminhamento dos doentes não críticos para os serviços de urgência de outras unidades hospitalares, tendo dificultado a consulta dos processos clínicos dos utentes.

No dia seguinte, foi iniciado o processo de reposição dos sistemas e começaram a ser recuperadas algumas funcionalidades, o que permitiu a suspensão do desvio para outros hospitais dos doentes não críticos e "retomar gradualmente o normal funcionamento" da urgência geral, segundo o hospital.

O CA da ULS assinala que, "apesar dos constrangimentos, o Hospital garantiu os Serviços de Urgência Geral, Pediátrica e de Ginecologia e Obstetrícia, a assistência a doentes críticos e internados, bem como parte da sua atividade programada".

Salienta "a complexidade dos processos de recuperação de sistemas na saúde, pela necessidade de realização de um conjunto de ações que são incontornáveis à preservação e integração dos dados, à segurança da informação dos utentes e da prática clínica".

A ULS, que tinha dito na quarta-feira que toda a atividade não realizada devido ao problema seria reagendada em vagas prioritárias, agradeceu hoje "a todas as equipas técnicas que trabalharam de forma ininterrupta para a resolução da falha informática, bem como o empenho revelado pelos colaboradores na minimização do impacto na atividade e a compreensão demonstrada pelos utentes".

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Sistemas informáticos do Hospital de Loures já funcionam normalmente