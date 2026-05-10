Sismo de magnitude 4.6 registado nas ilhas do grupo central dos Açores

A proteína que o pode matar
Lucília Galha
Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"
Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.
Após o abalo seguiram-se duas réplicas.
Um sismo de magnitude 4.6 na escala de Richter foi sentido, este domingo, nas ilhas do grupo central dos Açores.
De acordo com os registos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o primeiro sismo ocorreu às 12h21, a uma profundidade de 6 quilómetros e com epicentro no Canal de São Jorge.
Após o primeiro abalo ocorreram duas réplicas, de intensidade 2.2 e 2.4, às 12h28 e 12h43, a uma profundidade de nove e quatro quilómetros, respetivamente.