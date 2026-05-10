Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Portugal

Sismo de magnitude 4.6 registado nas ilhas do grupo central dos Açores

CM 14:14
As mais lidas

Após o abalo seguiram-se duas réplicas.

Um sismo de magnitude 4.6 na escala de Richter foi sentido, este domingo, nas ilhas do grupo central dos Açores.

Sismo xxx
Sismo xxx Getty Images

De acordo com os registos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o primeiro sismo ocorreu às 12h21, a uma profundidade de 6 quilómetros e com epicentro no Canal de São Jorge.

Após o primeiro abalo ocorreram duas réplicas, de intensidade 2.2 e 2.4, às 12h28 e 12h43, a uma profundidade de nove e quatro quilómetros, respetivamente.

Tópicos Sismos Açores Sismo São Jorge
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Sismo de magnitude 4.6 registado nas ilhas do grupo central dos Açores