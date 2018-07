O Sindicato de Todos os Professores (STOP) exigiu hoje a demissão do ministro da Educação e da secretária de Estado adjunta, mantendo que a greve dos docentes às avaliações se prolonga até 31 de Julho.André Pestana, da direcção do Sindicato de Todos os Professores, disse à agência Lusa que "a greve vai continuar" até ao fim do mês e frisou que foi entregue um pré-aviso de greve para Agosto que "impede a eventual prepotência de directores que ousem chamar professores" para terminarem as avaliações, prejudicando-os no gozo de férias.Na sexta-feira, o Ministério da Educação enviou orientações às escolas para que concluam as avaliações finais dos alunos "impreterivelmente até 26 de Julho", quinta-feira, indicando que os directores escolares só poderão autorizar as férias aos professores depois de estes entregarem todas as notas dos alunos."Há aqui uma tentativa de questionar o direito à greve e às férias dos professores, o que é totalmente ilegal", afirmou André Pestana.O dirigente sindical revelou que, "perante a chantagem e a gravidade de mais este ataque", o STOP "vai pedir a partir de hoje a demissão" do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e da secretária de Estado adjunta e da Educação, Alexandra Leitão."Não é sério o Governo assumir compromissos e não cumprir", referiu igualmente.Entretanto, este sindicato nacional, com sede em Coimbra, o único que apoia a continuação da greve dos professores às avaliações, enviou às duas centrais sindicais -- CGTP e UGT -- e às demais organizações sindicais do sector da educação um e-mail a pedir a sua solidariedade com os docentes em greve.Para André Pestana, importa "que todo o movimento sindical tome uma posição rápida e pública" em defesa dos direitos dos professores à greve e a férias.A lei prevê que eventuais alterações às férias, por imposição superior, implica o "pagamento de indemnizações aos trabalhadores" por parte do Ministério da Educação, frisou André Pestana à Lusa.O STOP promoveu hoje, nas suas instalações, em Coimbra, uma sessão pública para fazer o "ponto da situação duma greve histórica".