O Sindicato dos Jornalistas emitiu, esta quinta-feira, um comunicado para lamentar a forma como o PSD se referiu ao trabalho da jornalista Sofia Rodrigues do Público, no Twitter na segunda-feira.





"O Sindicato dos Jornalistas (SJ) lamenta e condena a forma como o PSD se refere ao trabalho da jornalista do Público, Sofia Rodrigues", lê-se na nota publicada no site do SJ, na qual o sindicato "exorta o PSD, e todas as forças políticas, a respeitarem os valores democráticos nos quais se inserem as liberdades de expressão e de imprensa"., a vice-presidente do sindicato, Isabel Nery, explica que a tomada de posição surgiu sem que tivesse sido feito qualquer pedido nesse sentido por parte de Sofia Rodrigues e justificou a demora na reacção (três dias depois dos tweets terem sido publicados) com o período de férias.Isabel Nery frisa, contudo, que mais do que fazer a defesa individual da jornalista "que fez um trabalho que cumpriu todas as regras deontológicas", o Sindicato dos Jornalistas quis "dar um sinal" para que este tipo de conteúdos não se multipliquem."Entendemos que isto é um ataque sem qualquer justificação", diz a vice-presidente da estrutura sindical, que defende que o modo como a jornalista foi identificada no tweet pode ser considerado como "uma forma de pressão" que no limite põe em causa a liberdade de expressão por condicionar o seu trabalho.

Em causa está a reacção no Twitter do PSD a uma notícia publicada na edição de 20 de Agosto do jornal Público segundo a qual dois membros da comissão política nacional do partido terão ameaçado demitir-se por causa de uma proposta que os sociais-democratas estão a preparar para a área da saúde.



"A rigorosa Sofia Rodrigues do @Publico continua a sua cruzada e, hoje, "informa" que dois membros da CPN ameaçaram demitir-se. Estamos ansiosos pelo próximo trabalhinho para ficar a saber os nomes dos dois ameaçadores", lia-se no tweet publicado na conta oficial do partido naquela rede social.





Pouco tempo depois e apesar das críticas ao tweet feitas por alguns militantes do partido nas redes sociais, a conta oficial do PSD voltava a atacar a jornalista que há vários anos acompanha o PSD no Público.



"Na mesma "notícia", a mesma Sofia Rodrigues anuncia que o documento do CEN para a política de Saúde já não vai ao Conselho Nacional. Falta apenas saber se também já alterou a ordem de trabalhos", dizia o segundo tweet sobre o mesmo assunto.





Para o Sindicato dos jornalistas, "o PSD usou o sarcasmo e a ironia para provocar a jornalista em causa, desvalorizando e levantando suspeitas relativamente ao trabalho por ela desenvolvido".



"O SJ lembra que o PSD tem à disposição a figura do direito de resposta caso pretenda retificar o teor da notícia. Já a utilização de recursos linguísticos para denegrir um trabalho jornalístico configura uma forma de pressão sobre a liberdade de imprensa que é inaceitável numa sociedade democrática", frisa o comunicado.

A SÁBADO já tentou por diversas vezes contactar a direcção de comunicação do PSD para obter esclarecimentos sobre os tweets publicados, mas até ao momento não foi possível obter qualquer comentário.



Contactado pela SÁBADO, o secretário-geral do PSD, José Silvano, remeteu para a direcção de comunicação do partido, explicando que não acompanhou o assunto por estar de férias e recusando fazer comentários.



Sociais-democratas condenam comportamento da comunicação do partido



A forma como o PSD se referiu à jornalista do Público mereceu a condenação de vários sociais-democratas nas redes sociais. " O PSD do Dr. Rio podia dedicar umas palavras à súbita paixão do Dr. Centeno por programas de ajustamento. Em vez disso, prefere entrar num processo de trumpização e entreter-se a atacar jornalistas", reagiu o ex-assessor de Pedro Passos Coelho, Carlos Sá Carneiro no Facebook, enquanto o deputado Sérgio Azevedo comentou com um irónico " Quem se mete com o PS, leva não é?".



Arnaldo Costeira, militante social-democrata e especialista em comunicação política, também não poupou críticas à forma como o seu partido se comportou no Twitter.



" As redes sociais têm sido pródigas em dar material de estudo a quem se preocupa com os fenómenos da comunicação política. Este é mais um exemplo do que não fazer. E partilho, porque o saber não ocupa lugar. Um partido não tem estados de alma, não tem ajustes de conta particulares, e a comunicação de um partido não é personalizada em quem gere os perfis das várias contas nas redes sociais", escreveu o director da director da Escola de Comunicação, Artes e Indústrias Criativas do ISEC Lisboa.