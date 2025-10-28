Setúbal, Évora, Beja e Faro com aviso laranja devido à chuva na quarta-feira

No Algarve, há a possibilidade de formação de ondas com até quatro metros de altura, vindas de sudoeste.

Os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro vão estar na quarta-feira sob aviso laranja, segundo nível mais grave, devido à chuva forte, além de trovoadas e vento, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Aviso laranja por chuva em Setúbal, Évora, Beja e Faro. Ondas de quatro metros no Algarve ESTELA SILVA/LUSA

Estes avisos do IPMA estão em vigor a partir das 03:00 de quarta-feira até as 15:00 do mesmo dia, justificados por “precipitação persistente e forte, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes”.

No Algarve, há a possibilidade de formação de ondas com até quatro metros de altura, vindas de sudoeste.

Hoje, todos os distritos estão em aviso amarelo, o menos grave dos três níveis, igualmente devido à chuva, na sua maioria entre as 06:00 e a meia-noite.

Nas regiões montanhosas e na costa sul do arquipélago da Madeira, a acompanhar a chuva, prevê-se vento forte, entre 09:00 e as 18:00 horas, cujas rajadas podem atingir os 100 quilómetros por hora.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.