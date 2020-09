Setembro é o mês com mais infetados com Covid-19

Os 825 novos casos confirmados esta quarta-feira tornaram setembro no mês com mais infetados pela Covid-19 em Portugal desde que a pandemia chegou ao país, em março. A isso soma o pódio de mais casos ativos, terminando o mês em segundo neste aspeto. No entanto, setembro é também o mês com a menor taxa de letalidade e o segundo com menos mortes causadas pelo novo coronavírus.

Ao todo, os boletins divulgados pela DGS em setembro registam 17.530 casos – uma média de 584 novos infetados por dia -, superior a todos os meses de pandemia até agora.

O mês com mais casos até então era abril (17.249). Setembro termina também o mês com um aumento de 10.812 casos ativos, o segundo maior atrás de abril. Nos últimos quatro meses, Portugal apresentava um saldo negativo de casos ativos de cerca de 7 mil, após um mês de abril com aumento de quase 15 mil infetados que estavam então com o vírus.



Setembro é também o mês com mais casos ativos desde o início da pandemia. Esta quarta-feira foi ultrapassada a barreira dos 25 mil casos (25.041).

Apesar do número de casos, e ao contrário de abril, setembro foi o segundo mês com menos mortes por Covid-19. Foram registados cerca de cinco mortes por dia - 149 óbitos no total, mais que os 87 de agosto, mas menos que todos os outros. Em abril, pico da pandemia, foram registadas 829 vítimas do novo coronavírus.

Ao mesmo tempo que os casos aumentam e as mortes não acompanham, a taxa de letalidade baixa. Setembro registou a mais baixa taxa de letalidade desde o início da pandemia: 0,85%, superando por baixo os 1,25% de agosto.

Com o maior número de casos num mês, o número de internados com Covid-19 quase duplicou: eram 350 no início de setembro e são agora 666. A situação de hospitalizações em unidades de cuidados intensivos é pior ainda: a 1 de setembro o seu número era de 44 doentes e até ao final do mês mais do que duplicou para 105.