Portugal

Sete polícias acusados de tortura na esquadra do Rato ficam em prisão preventiva

Diogo Barreto
Diogo Barreto 13:19
Em causa estão estão casos de "tortura grave, violação, abuso de poder, ofensas à integridade física qualificadas", estando a acusação a cargo do MP.

Os sete polícias acusados de tortura e maus tratos na esquadra da PSP do Rato, em Lisboa, ficam em prisão preventiva, informa a PSP em comunicado. Na base da decisão do juiz de instrução está o perigo de perturbação do inquérito e, eventualmente, de fuga à Justiça por parte dos arguídos.

Sete agentes form detidos na esquadra do Largo do Rato, em Lisboa
Sete agentes form detidos na esquadra do Largo do Rato, em Lisboa DR

Além destes sete, outros dois agentes da autoridade já tinham sido detido em julho do ano passado. 

Em causa estão estão casos de "tortura grave, violação, abuso de poder, ofensas à integridade física qualificadas", estando a acusação a cargo do Ministério Público.

Os sete suspeitos que este sábado receberam a medida de coação mais gravosa foram detidos na quarta-feira, na sequência de uma operação que incluiu ainda buscas domiciliárias e a esquadras da PSP.

