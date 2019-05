As circunstâncias do incêndio ainda estão por apurar. Foram mobilizados para o local seis bombeiros do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, apoiados por uma viatura.

Sete motas ficaram totalmente destruídas após terem sido incendiadas junto ao Hotel da Estrela, em Lisboa. Também dois carros foram apanhados pelas chamas.



O alerta do incêndio foi dado às 03h05.



Foram mobilizados para o local seis bombeiros do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, apoiados por uma viatura.



No local estiveram também elementos da PSP que tomaram conta da ocorrência.



As circunstâncias do incêndio ainda estão por apurar. As autoridades querem perceber se o incêndio foi um ato de vandalismo ou algum curto-ciruito num dos veículos estacionados.



Os veículos ardidos só vão ser retirados do local depois de serem feitas investigações.



Não há registo de feridos.