Sete distritos do continente sob aviso amarelo no fim de semana devido ao calor

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no litoral oeste até ao final da manhã, vento fraco a moderado e pequena descida da temperatura mínima no interior.

Sete distritos de Portugal continental vão estar no sábado e no domingo sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Calor convida a banhos Nuno Alfarrobinha

Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima entre as 09h00 de sábado e as 18h00 de domingo.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no litoral oeste até ao final da manhã, vento fraco a moderado e pequena descida da temperatura mínima no interior.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 13 graus Celsius (Viana do Castelo) e os 21 (Faro e Portalegre) e as máximas entre os 22 (Aveiro) e os 37 (Évora).