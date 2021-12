Governo vai anunciar novas medidas de combate à pandemia

O Governo convocou para esta terça-feira um Conselho de Ministros extraordinário para a adoção de medidas de combate e prevenção da pandemia, a poucos dias do Natal e duas semanas antes do período de contenção, entre 2 e 9 de janeiro.



A reunião do Conselho de Ministros, a última antes do Natal, estava prevista para a próxima quinta-feira, como é habitual, mas o líder do executivo decidiu antecipá-la em dois dias. "Esta antecipação resulta do facto de propostas recebidas pelo grupo de epidemiologista que têm apoiado o executivo. Como são medidas com impacto na vida das pessoas, convém que sejam tomadas com antecedência, tendo em vista tornar possível uma melhor preparação e adaptação", declarou a fonte do Governo à Lusa.



Uma das opções que poderá estar em cima da mesa é a obrigatoriedade do teletrabalho logo a 26 de dezembro, antecipando numa semana o período de contenção que foi inicialmente decidido para 2 a 9 de janeiro. Teste negativo à covid-19 antes de entrar em festas de ano novo e lotações limitadas, também são medidas que estão a ser ponderadas, tal como, o encerramento de discotecas e bares na passagem de ano.