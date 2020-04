Uma resposta é unânime aos responsáveis do sector e ex-governantes ouvidos pela SÁBADO (de Isabel Alçada a Mário Nogueira):se os exames nacionais forem cancelados, as notas internas gerarão injustiças no acesso ao ensino superior. Não só entre escolas públicas e privadas, onde a Inspeção Geral da Educação tem identificado inflação de notas internas em algumas. Mas também entre escolas públicas onde isso também ocorre.

o há uma muito boa solução. São todas más, a questão é ver qual é a menos má", confessa Jorge Pedreira. O ex-secretário de Estado da Educação sugere que, para quem tentar entrar no ensino superior este ano, se recorra apenas aos exames do 11.º ano, já realizados no ano passado.



O aviso está feito. A dúvida é qual a melhor solução? "Nãlíderes dos maiores sindicatos de professores (Mário Nogueira e João Dias da Silva) sugerem que os exames se realizem em setembro e se adie o calendário das universidades.E são muitas mais as respostas dadas por especialistas desta área à SÁBADO, na edição nas bancas a 8 de abril: o que fazer aos exames do 9.º ano? E como devem organizar-se as salas de aula caso os alunos regressem? É aconselhável haver notas no 3.º período?