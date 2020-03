Se o paciente estava infetado com a Covid-19 era impossível saber. Foi levado hospital para a unidade de cuidados continuados sem nenhum teste prévio. E no seu histórico de saúde nada o indicava. Só ao fim de algumas horas, a informação de que contactara com um infetado chegou -- telefone. Nesse espaço de tempo, o novo utente podia ter contactado com outros doentes, todos de grupos de risco, ou infetado o pessoal.

Casos como estes não se repetirão, assumiu Marta Temido. A partir de agora, todos os pacientes enviados para estes centros serão testados. "Estamos todos os dias a aprender", repetiu por duas vezes a ministra da Saúde nessa conferência de imprensa. As unidades de Cuidados Continuados são "um barril de pólvora, não temos as condições que os hospitais têm", lamenta-se José Bourdain, que preside à Associação Nacional dos Cuidados Continuados. Mas a SÁBADO ouviu inúmeras queixas de outros profissionais do setor social e da saúde. E também soluções.





Já a educação parece uma área pacificada: professores, alunos e pais estão a aprender a estar na escola em casa. E procuram-se ideias criativas e rápidas para quem não tem internet, tablet ou computador em casa, descobriu a SÁBADO.