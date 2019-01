Alerta foi dado às 06h07 desta manhã de domingo. As causas do fogo ainda estão por apurar.

Um sem-abrigo ficou ferido na sequência de um incêndio, que deflagrou num prédio devoluto, na Rua Ferreira Borges, em Campo de Ourique, Lisboa, ao inicio da manhã deste domingo.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros, o alerta foi dado às 06h07 e, por volta das 7h00, os operacionais ainda se encontravam a combater as chamas.



Deste incêndio resultou um ferido ligeiro, um homem que estaria abrigado naquele local e que já foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.



No local estão os Bombeiros Sapadores de Lisboa, assim como os Bombeiros Voluntários de Lisboa e a PSP local.



As causas do fogo ainda estão por apurar.