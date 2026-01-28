Seguradoras “no terreno a avaliar os prejuízos” do temporal

A tempestade Kristin, que afetou o território nacional, provocou duas mortes, tendo feito estragos de norte a sul do país. O impacto está a ser avaliado pelas companhias de seguros que dizem estar a prestar apoio aos afetados “desde o primeiro momento”.
Depois do Joseph, a Kristin varreu o país. Às duas mortes já
confirmadas, juntam-se mais de 2.600 ocorrências, entre queda de estruturas,
queda de árvores e inundações, com avultadas perdas materiais. As companhias de
seguros dizem estar “no terreno a avaliar os prejuízos”.
Efeitos da depressão Kristin na Figueira da Foz
“Em resposta às ocorrências registadas, as equipas das
empresas de seguros estão já no terreno a avaliar os prejuízos e a ajudar os
clientes afetados a recuperar rapidamente a normalidade das suas vidas, tendo
desencadeado os procedimentos habitualmente adotados nestas situações”, refere
a Associação Portuguesa de Seguradoras (APS), ao Negócios.
Fonte oficial
Salientando que “as empresas de seguros têm estado a
acompanhar e a prestar apoio, desde o primeiro momento, aos clientes afetados”,
as companhias dizem ser ainda cedo para fazer uma avaliação de todos os estragos
provocados por esta tempestade que contou com ventos que chegaram, segundo a
REN, aos 200 km/h.
A APS “está a recolher informação junto das empresas do
setor e, tão breve quanto possível, divulgará dados consolidados sobre o
impacto da depressão Kristin relativamente aos danos cobertos por seguro”, diz.
Perante mais este temporal, as empresas do setor voltam “a
insistir na necessidade de se encarar a problemática dos eventos extremos da
natureza e dos riscos catastróficos de forma integrada, e a reiterar a
disponibilidade do setor segurador para ser parte de uma solução abrangente que
permita assegurar maior proteção aos cidadãos e empresas afetadas por estas
catástrofes”.