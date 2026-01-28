Sábado – Pense por si

Portugal

Seguradoras “no terreno a avaliar os prejuízos” do temporal

Negócios 12:53
As mais lidas

A tempestade Kristin, que afetou o território nacional, provocou duas mortes, tendo feito estragos de norte a sul do país. O impacto está a ser avaliado pelas companhias de seguros que dizem estar a prestar apoio aos afetados “desde o primeiro momento”.

Depois do Joseph, a Kristin varreu o país. Às duas mortes já confirmadas, juntam-se mais de 2.600 ocorrências, entre queda de estruturas, queda de árvores e inundações, com avultadas perdas materiais. As companhias de seguros dizem estar “no terreno a avaliar os prejuízos”.

Efeitos da depressão Kristin na Figueira da Foz
Efeitos da depressão Kristin na Figueira da Foz

“Em resposta às ocorrências registadas, as equipas das empresas de seguros estão já no terreno a avaliar os prejuízos e a ajudar os clientes afetados a recuperar rapidamente a normalidade das suas vidas, tendo desencadeado os procedimentos habitualmente adotados nestas situações”, refere a Associação Portuguesa de Seguradoras (APS), ao Negócios.

As equipas das empresas de seguros estão já no terreno a avaliar os prejuízos e a ajudar os clientes afetados APS

Fonte oficial

Salientando que “as empresas de seguros têm estado a acompanhar e a prestar apoio, desde o primeiro momento, aos clientes afetados”, as companhias dizem ser ainda cedo para fazer uma avaliação de todos os estragos provocados por esta tempestade que contou com ventos que chegaram, segundo a REN, aos 200 km/h.

A APS “está a recolher informação junto das empresas do setor e, tão breve quanto possível, divulgará dados consolidados sobre o impacto da depressão Kristin relativamente aos danos cobertos por seguro”, diz.

Perante mais este temporal, as empresas do setor voltam “a insistir na necessidade de se encarar a problemática dos eventos extremos da natureza e dos riscos catastróficos de forma integrada, e a reiterar a disponibilidade do setor segurador para ser parte de uma solução abrangente que permita assegurar maior proteção aos cidadãos e empresas afetadas por estas catástrofes”.

Artigos Relacionados
Tópicos Depressão Empresa Seguro Segurança dos cidadãos American Physical Society
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Seguradoras “no terreno a avaliar os prejuízos” do temporal