Seguradoras “no terreno a avaliar os prejuízos” do temporal

A tempestade Kristin, que afetou o território nacional, provocou duas mortes, tendo feito estragos de norte a sul do país. O impacto está a ser avaliado pelas companhias de seguros que dizem estar a prestar apoio aos afetados “desde o primeiro momento”.

Depois do Joseph, a Kristin varreu o país. Às duas mortes já confirmadas, juntam-se mais de 2.600 ocorrências, entre queda de estruturas, queda de árvores e inundações, com avultadas perdas materiais. As companhias de seguros dizem estar “no terreno a avaliar os prejuízos”.



Efeitos da depressão Kristin na Figueira da Foz

“Em resposta às ocorrências registadas, as equipas das empresas de seguros estão já no terreno a avaliar os prejuízos e a ajudar os clientes afetados a recuperar rapidamente a normalidade das suas vidas, tendo desencadeado os procedimentos habitualmente adotados nestas situações”, refere a Associação Portuguesa de Seguradoras (APS), ao Negócios.

Salientando que “as empresas de seguros têm estado a acompanhar e a prestar apoio, desde o primeiro momento, aos clientes afetados”, as companhias dizem ser ainda cedo para fazer uma avaliação de todos os estragos provocados por esta tempestade que contou com ventos que chegaram, segundo a REN, aos 200 km/h.

A APS “está a recolher informação junto das empresas do setor e, tão breve quanto possível, divulgará dados consolidados sobre o impacto da depressão Kristin relativamente aos danos cobertos por seguro”, diz.

Perante mais este temporal, as empresas do setor voltam “a insistir na necessidade de se encarar a problemática dos eventos extremos da natureza e dos riscos catastróficos de forma integrada, e a reiterar a disponibilidade do setor segurador para ser parte de uma solução abrangente que permita assegurar maior proteção aos cidadãos e empresas afetadas por estas catástrofes”.