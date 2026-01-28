Mau Tempo: Cerca de 2.600 ocorrências no continente devido à passagem da depressão Kristin

A passagem da depressão causou duas mortes, uma em Leiria, e uma outra em Vila Franca de Xira, Lisboa.
A passagem da depressão Kristin causou esta quarta-feira cerca de 2.600 ocorrências no continente, sobretudo queda de árvores e de estruturas e inundações, afetando principalmente os distritos de Leiria, Coimbra, Lisboa e Santarém, disse a Proteção Civil.
Depressão Kristin causa estragos: rua bloqueada por destroços após mau tempoRUI MINDERICO/LUSA
Segundo Daniela Fraga, adjunta do Comando de operações nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), tratou-se de um fenómeno extremo, com muitas ocorrências em simultâneo, com cerca de 2.600 registos entre as 00:00 e as 10:30.
A responsável acrescentou que os operacionais estão no terreno desde o início da noite, mas admite que "vai ser difícil repor a normalidade".
A passagem da depressão causou duas mortes, uma em Monte Real, em Leiria, e uma outra em Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.