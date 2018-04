A Segunda Circular é a estrada mais perigosa de Lisboa. Segundo a Prevenção Rodoviária Portuguesa, entre 2010 e 2016 ocorreram 838 acidentes, com 12 vítimas mortais, 25 feridos graves e 1.028 feridos ligeiros.

A ligação entre a zona oriental e a ocidental da cidade, constituída por três avenidas, lidera o ranking da Prevenção Rodoviária de pontos negros de trânsito na capital portuguesa. Na lista segue-se o Eixo Norte-Sul – com 742 acidentes e sete vítimas mortais – e a Avenida Infante Dom Henrique – onde se registaram 443 acidentes e cinco mortos.

A velocidade é um dos factores que explica a quantidade de acidentes na Segunda Circular. A Câmara Municipal de Lisboa está, inclusive, a repensar a estrutura da via. "Ainda estamos no campo das hipóteses", disse ao Diário de Notícias Miguel Gaspar, o vereador com o pelouro da Mobilidade.

Devido à perigosidade da estrada, o autarca sublinha a importância dos radares. "Foi feito um estudo sobre o seu funcionamento [em que a velocidade era representada por manchas de calor] e viu-se que junto aos radares surgiam clareiras de calor. Ou seja, as pessoas reduzem a velocidade nesses locais", disse ao jornal.