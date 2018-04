A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai incorporar 120 câmaras de vigilância em semáforos da capital e aumentar o número de radares com o objectivo de reduzir a velocidade de circulação nas estradas de Lisboa, revela esta sexta-feira o Diário de Notícias. No ano passado, 156.244 multas por excesso de velocidade foram passadas o equivalente a cerca de 428 por dia.

Além das câmaras de vigilância e dos radares, a autarquia vai ainda começar a penalizar o estacionamento em segunda fila. Segundo explicou o vereador com o pelouro da mobilidade, Miguel Gaspar, ao jornal, o objectivo da Câmara de Lisboa não é multar os condutores mas sim apelar ao bom senso e cuidado da população. "Em breve vamos começar uma campanha de comunicação para sensibilizar as pessoas que têm de perceber que onde passa o autocarro da carris e no centro da cidade não vamos ser tolerantes. Portanto, estamos a fazer um exercício de reforço de fiscalização e ao mesmo tempo a falar com os comerciantes e hotelaria para estes dizerem o que precisam para a sua actividade. Mas, parar em segunda fila depois das sete da manhã é que não. Porque condiciona toda a gente", explicou o autarca.

Assim, a CML vai reforçar a rede de 21 radares já existentes em Lisboa. De acordo com Miguel Gaspar, todos os equipamentos estarão sinalizados com alertas para o limite de velocidade – haverá, inclusive, alguns cujo controlo de velocidade poderá nem estar a funcionar. "Queremos que tenham um efeito dissuasor para que exista segurança rodoviária. Por isso vão surgir alertas de ‘por favor abrande’ e só a seguir é que surgem os radares das contra-ordenações", explicou o autarca ao jornal. "Como não conseguimos mudar a cidade, temos de apelar ao bom senso das pessoas e ao seu cuidado. Nos pontos mais críticos temos os instrumentos de fiscalização de velocidade que, de facto, desincentivam. E num mundo perfeito não multaríamos ninguém, pois toda a gente cumpriria o limite de velocidade", disse.

Apesar de não ter revelado quantos radares serão colocados nem quando começarão a ser utilizados, Miguel Gaspar explicou que os maiores problemas ocorrem na Segunda, no Eixo Norte-Sul e na Avenida Infante Dom Henrique. "São zonas de grande velocidade. Ou seja, os condutores têm mais cuidados a andar na zona central da cidade, mas depois nas áreas de maior velocidade já não. É aí que se tem de intervir", afirmou.

Investimento de cinco milhões de euros

Para as câmaras de vigilância dos semáforos e radares, a Câmara Municipal de Lisboa tem previsto um investimento de cinco milhões de euros. "Estamos a modernizar a nossa rede de controlo de semáforos, o que nos vai permitir gerir o tempo que as pessoas passam paradas no trânsito e ter a capacidade de abrir um semáforo, como já se faz no corredor central [Entrecampos-Marquês de Pombal] - aliás, como se faz nas zonas mais centrais, Campo Grande, Marquês de Pombal, Baixa, Praça de Espanha - e vamos expandir para a zona da Expo e Estrada de Benfica. Temos o sistema Gertrudes em que os semáforos funcionam de forma articulada. O que estamos a fazer é a modernizar e a melhorar o sistema", disse Miguel Gaspar ao DN.gd