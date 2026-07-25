Sebastião Bugalho diz que vida dos portugueses "mudou para melhor" nos últimos dois anos

O vice-presidente do PSD enumerou, em seguida, diversas medidas, que na sua opinião deixam explícita uma resposta positiva à pergunta.

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O porta-voz do PSD disse hoje que a vida dos portugueses "mudou para melhor" nos últimos dois anos, desde que a AD assumiu a liderança do Governo, dando como exemplos medidas de apoio aos idosos e aos jovens.



Sebastião Bugalho PSD

"A pergunta que vos faço é: ao fim de dois anos de Governo, (...) é ou não é verdade que a vida dos portugueses mudou para melhor nos últimos dois anos?", questionou Sebastião Bugalho, que discursava na comemoração do 52.º aniversário da JSD, em Vilamoura, no distrito de Faro.

O vice-presidente do PSD enumerou, em seguida, diversas medidas, que na sua opinião deixam explícita uma resposta positiva à pergunta.

"É ou não é verdade que quem não tinha acesso ao Complemento Solidário para Idosos por causa do rendimento dos seus filhos, passou a ter? A vida dessa pessoa não mudou? É ou não é verdade que quando o tempo de espera para uma cirurgia urgente no SNS ultrapassa determinado prazo, essa pessoa pode fazer a cirurgia no privado com um 'voucher', graças a este Governo? E a vida dessa pessoa vai ou não vai mudar? Vai, e mudou", afirmou.

Minutos antes, perante uma plateia onde também estava António Leitão Amaro, ministro da Presidência e antigo secretário-geral da JSD, já Sebastião Bugalho tinha abordado o programa de apoio à compra da primeira habitação para jovens com idade até 35 anos.

"Nos últimos dois anos, o Governo de Portugal já ajudou mais de 100 mil jovens a comprar casa. Nunca nenhum Governo na história da democracia portuguesa ajudou em dois anos 100 mil jovens a comprar casa", salientou o porta-voz do PSD.

O também eurodeputado completou: "A vida dos portugueses vai mesmo mudar para melhor com o PSD, a vida dos portugueses vai mesmo mudar para melhor com este Governo".

No aniversário da JSD, o dirigente do PSD elogiou ainda o que considerou ser "uma reforma estrutural profundíssima" e "um contributo para a revitalização" da democracia, através da aposta em quadros políticos mais jovens feita pelo partido.

"A média de idades das indicações do PS para o Conselho de Estado este ano foi de 74 anos. Nada contra os septuagenários. Mas do ponto de vista de quadros políticos, temos a presidente de Câmara mais jovem do país, eleita com 28 anos, temos na Batalha um presidente de Câmara que ganhou com maioria absoluta à primeira, com 31 anos, em Miranda do Corvo, com 38, em Tomar, com 38. (...) Eu sou porta-voz com 30", assinalou.

O porta-voz do PSD e o ministro da Presidência escusaram-se a falar aos jornalistas à margem do evento.