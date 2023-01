Se anda de comboio não se esqueça: esta semana há greve

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) convocou uma greve para esta semana, entre os dias 3 a 8 de janeiro. A CP - Comboios de Portugal já comunicou que o protesto poderá causar pertubações na circulação dos comboios, "com especial impacto entre o final do dia 3 e o início do dia 6 de janeiro".







A paralisação está marcada para o período entre as 00h00 do dia 3 de janeiro de 2023 e as 23h59 do dia 8 de janeiro de 2023. Porém, para 4 e 5 de janeiro foram definidos serviços mínimos, prevendo-se a circulação dos comboios Alfa Pendular, Intercidades, Regional, InterRegional, Internacional, e ainda dos Comboios Urbanos do Porto, de Coimbra e de Lisboa.A CP recorda ainda que os clientes que já adquiriam títulos para estes dias poderão pedir "o reembolso no valor total do bilhete" ou então a "revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".Estes pedidos terão de ser efetuados nas bilheteiras ou através do preenchimento do formulário online no site da transportadora.