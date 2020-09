O Santuário de Fátima já não vai despedir funcionários devido à pandemia do novo coronavírus. Carmo Rodeia, a porta-voz do Santuário, anunciou que não haverá despedimentos. Contudo, vai manter-se o plano de desvinculação voluntária de funcionários.





Em conferência de imprensa, a porta-voz indicou que no período de pandemia, o Santuário de Fátima "aumentou em 60% os apoios a famílias e pessoas carenciadas".Para responder à crise económica gerada pela pandemia, foram "suspensos investimentos sem caráter de urgência", cancelados "muitos dos eventos anuais" e foi alterada a regularidade dos simpósios e jornadas. Porém, não está previsto um plano de despedimentos.Rodeia recordou que o Santuário de Fátima é uma "instituição da Igreja" e "desde 2006 que as suas contas são auditadas por uma entidade externa".O Santuário de Fátima disse que "nenhuma das 24 demissões que ocorreram ao longo deste ano" correspondeu a extinção de postos de trabalho e que "nenhum trabalhador foi convidado" a deixar a instituição."Houve saídas de trabalhadores por motivos de reforma, por não renovações de contrato de trabalho a termo e um terço das mesmas por iniciativa do trabalhador", destacou o Santuário, em comunicado, referindo-se às 24 demissões que ocorreram ao longo do ano.Na quarta-feira a porta-voz do Santuário de Fátima explicou à Lusa que o Santuário tem em curso um plano de reestruturação que prevê o despedimento de até 50 trabalhadores devido à queda abrupta nas receitas causadas pela epidemia de covid-19.Com Lusa