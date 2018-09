De acordo com o Jornal de Notícias, a situação remonta a Outubro de 2016, mas foi tornada pública esta quarta-feira após o hospital ser alvo de uma instrução por parte da Entidade Reguladora da Saúde (ERS). O hospital acabou por reconhecer o erro.De acordo com a queixa dos pais, citada pelo JN, a observação e a consulta à criança demoraram dois minutos. A médica terá dito que não ia operar, argumentando que já era uma da manhã e que era comum crianças ficarem com lápis nos ouvidos durante meses. "O Hospital de S. José fez tábua rasa não só da sua missão assistencial enquanto Serviço de Urgência Polivalente (...) como ignorou também, na hipóteses de um atendimento programado, a obrigação sobre si impende de referenciar internamente o utente para extracção definitiva do objecto estranho", diz ERS."Ao dar alta ao utente, com indicação para se dirigir ao centro de saúde para que fosse solicitada nova consulta no hospital de área de residência, não só não zelou pela prestação de cuidados adequados e tempestivos, como protelou, injustificadamente, a resolução da situação".