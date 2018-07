Presidente do Centro Hospitalar de Lisboa Central acredita que profissionais podem estar a trabalhar até ao final do Verão.

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, garantiu ao Centro Hospitalar de Lisboa Central, do qual fazem parte São José e a Maternidade Alfredo da Costa, que vai receber 54 médicos no próximo concurso para recém-especialistas. O anúncio da contratação foi feito durante uma reunião com a administração do CHLC na passada quinta-feira. No mesmo encontro, estiveram presentes os chefes de equipa que apresentaram a sua demissão devido ao que consideram ser a falta de condições de segurança da urgência do Hospital de São José.



Em declarações do Diário de Notícias, a presidente do CHLC, Ana Escoval, revelou que também irão entrar mais oito a 13 profissionais em contrato individual de trabalho. "Espero ter estes 62 a 67 profissionais a trabalhar até ao final do verão, embora muitos deles já estão connosco no seguimento do internato", revelou na mesma entrevista.



No dia 6 de Julho, os chefes de equipa de medicina interna e cirurgia geral do hospital de S. José apresentaram a demissão por considerarem que as condições da urgência não têm níveis de segurança aceitáveis.



Na carta, os profissionais apontaram para a consecutiva degradação da assistência médica prestada no serviço de urgência do S. José, considerando que se chegou a uma "situação de emergência", que impõe "um plano de catástrofe".



"Os chefes de equipa de medicina interna e de cirurgia geral, responsáveis pelos cuidados médicos de urgência prestados durante o seu período de serviço, consideram que as actuais condições de assistência no Serviço de Urgência do Hospital de S. José ultrapassaram, em várias das suas vertentes, os limites mínimos de segurança aceitáveis para o tratamento dos doentes críticos que diariamente a ele recorrem", podia ler-se no documento.



Os profissionais escreveram ainda que a assistência médica prestada na urgência polivalente do Centro Hospitalar de Lisboa Central "tem vindo a sofrer, ao longo dos últimos anos, uma degradação progressiva constatada por todos os profissionais" que lá trabalham. Na missiva, explicaram também que a falta de pessoal não se verifica apenas nas equipas de medicina interna e de cirurgia geral, mas noutras especialidades implicadas na assistência aos doentes que recorrem ao serviço de urgência.



Já no dia 11, chefes de equipa de ginecologia e obstetrícia da Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, também apresentaram uma carta de demissão à administração, onde diziam que há falta de recursos humanos e que os profissionais estão exaustos.





Com Lusa