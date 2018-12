Rodrigo sofre de uma síndrome rara e seria operado esta quarta-feira mas Hospital Particular de Barcelos cancelou operação de ortopedia na véspera.

Uma criança de oito anos espera há mais de meio ano por uma operação a uma luxação da anca mas o seu segundo vale de cirurgia, emitido no final de Novembro pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) – que gere as inscrições para as cirurgias -, foi desmarcado na véspera pelo Hospital Particular de Barcelos.

Natural de Mafamude, em Gaia, Rodrigo Santos Silva sofre ainda de uma síndrome rara (OMM 616657, conhecida por Doença de Whipple ou miorritmia oculomastigatória) que lhe provoca dores. No início de Outubro recebeu o vale que lhe permitia ser operado numa das cinco unidades hospitalares da Região Norte.

No entanto, a mãe de Rodrigo, Vânia Silva, dirigiu-se a cada uma das unidades mas todas recusaram operar Rodrigo. "Quando recebemos o vale, fiquei feliz por saber que ele podia ser operado rapidamente, mas ninguém aceitou o vale. Dirigi-me a todos os hospitais que constam da lista, mas nenhum aceitou operar o meu filho", afirmou ao Jornal de Notícias em Novembro.

A 19 de Novembro, o menino de oito anos tinha cerca de 400 utentes à sua frente na lista de espera para uma cirurgia no Hospital São João. O Hospital Particular de Barcelos (HPB) chegou a agendar a intervenção cirúrgica, mas esta foi declinada após um novo vale ter sido emitido pela ACSS.

"Para isto, nem sequer marcavam a cirurgia. Aceitam o processo dele, fazem consultas, dão-me esperanças, marcam a data da cirurgia e, no fim, dizem que não operam porque o hospital não tem cuidados intermédios nem intensivos", explicou a mãe ao Jornal de Notícias.

Vânia Silva refere que foi a ACSS a sugerir a intervenção no Hospital Particular de Barcelos e que vai operar o filho no sector privado se não for encontrada uma solução. "Não podemos estar mais meses à espera. Não vou pôr mais em risco a evolução e a qualidade de vida do Rodrigo", afirmou ao jornal.

A ACSS, que garantiu no passado dia 3 de Dezembro que a situação estaria "resolvida", afirmou ao Jornal de Notícias que "o utente recebeu o primeiro vale de cirurgia aos 75% do tempo máximo de resposta garantido" e deixou explicações complementares para o Hospital de São João. O mesmo referiu ao jornal que "está em contacto com a família do doente para esclarecimento da situação" e que está marcada uma reunião para tal.