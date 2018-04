A Ryanair admite que, caso volte a necessitar, vai recorrer a tripulações de outras bases fora de Portugal para assegurar os voos previstos nas quatro ligações nacionais: Porto, Lisboa, Faro e Ponta Delgada.A companhia aérea diz que pretende cumprir o horário completo, mas admite perturbações e cancelamento devido à greve dos tripulantes de cabine, informa o Diário de Notícias."Esperamos operar o nosso horário completo, se necessário, com recurso a aeronaves e tripulação de cabine de outras bases fora de Portugal. Apesar de não esperarmos que muitos dos nossos elementos de tripulação de cabine adiram a esta greve, não podemos descartar a possibilidade de perturbação na nossa operação, e iremos contactar todos os passageiros afectados na quarta-feira, dia 4, por email e SMS", lê-se no comentário oficial daRyanair.

No domingo a Ryanair admitiu ter recorrido a voluntários e a tripulação estrangeira durante a greve dos tripulantes portugueses.



Esta alegada prática constitui uma violação do direito à greve, prevista no artigo 535.º do Código de Trabalho e está a ser investigada pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).



Entretanto, o Governo já veio assumir que poderá punir a empresa por estas práticas.