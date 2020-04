O hacker Rui Pinto vai entrar num programa de protecção de testemunhas. A SÁBADO apurou que essa será necessariamente a consequência da decisão que hoje o libertou da prisão preventiva e enviou para um apartamento da Polícia Judiciária, onde ficará sob a tutela desta polícia de investigação criminal.

Rui Pinto, que abanou o mundo do futebol quando criou o FootballLeaks e é fonte do chamado Luanda Leaks, estava em prisão preventiva desde Março de 2019. Agora, sai da zona prisional integrada na sede da Polícia Judiciária e passará em breve para uma das casas de recuo da PJ, que aposta muito seriamente na protecção do jovem pirata informático, preparando a sua entrada no programa de protecção e testemunhas.

A saída de prisão preventiva começou a ser negociada há cerca de um mês e meio, apurou a SÁBADO, precisamente numa altura em que circulava um abaixo-assinado exigindo a sua libertação, e se realizaram algumas manifestações públicas no mesmo sentido.

Os contactos passaram exclusivamente pelo director-nacional da PJ, Luís Neves, pela defesa de Rui Pinto, liderada pelo advogado Francisco Teixeira da Mota, e pelos magistrados do DCIAP que conduzem o processo, mas muito em particular, pelo director deste departamento do Ministério Público, Albano Pinto. Fonte da PJ adiantou À SÁBADO que esta é uma vitória pessoal de Luís Neves, que há muito tempo vinha a defender, em privado, a necessidade de se encontrar uma solução para o caso de Rui Pinto. Uma solução abrangente, com três pontos essenciais: que aproveitasse a informação obtida por Rui Pinto e que estava nos 12 discos rígidos apreendidos pela PJ, dois dos quais tinham sido já descodificados pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime; que salvaguardasse as regras essenciais do processo penal, que é o mesmo que dizer do Estado de Direito Democrático português, não fazendo, portanto, concessões a pedidos de libertação liminar que andavam a ser feitos publicamente; que fosse também uma garantia para a segurança e integridade física de Rui Pinto, cuja acção terá sido muito prejudicial para os interesses comerciais da Doyen Sports mas, sobretudo, de muitos clubes e organizações pelo mundo fora, incluindo da Rússia. Ao abrigo da cooperação judiciária internacional, as autoridades russas já ouviram Rui Pinto várias vezes, através de uma dupla de magistrados.

A SÁBADO apurou que Luís Neves fez chegar as suas preocupações, em vários momentos, à defesa de Rui Pinto. Sempre deixou claro que este seria o momento decisivo para trabalhar uma aproximação entre as partes, dentro das regras da lei portuguesa. Aliás, no despacho que colocou Rui Pinto em prisão domiciliária, a juíza de instrução Cláudia Pina faz referência a um documento do diretor da PJ, referindo que o mesmo continha informações sobre "outras investigações". Por isso, deveria ser classificado como confidencial, isto é, sem acesso a terceiros fora do processo.



Sob pena de Rui Pinto andar uns anos envolvido na prestação de contas às autoridades judiciárias portuguesas mas, sobretudo, ver a sua vida ainda mais complicada depois disso. Tanto as autoridades judiciais da Rússia como de Espanha já fizeram chegar a Portugal a respectiva pretensão de levarem Rui Pinto perante a justiça destes países. Recorde-se que, sobretudo em Espanha, Rui Pinto é suspeite de ter pirateado escritórios de advogados, agentes desportivos e clubes de futebol, como o Real Madrid.

Obrigado a entregar passwords

Uma das condições colocadas pelo Ministério Público para concordar com a estratégia de obter a colaboração de Rui Pinto foi a revelação das passwords dos dez discos rígidos que permanecem por abrir integralmente.

A SÁBADO apurou que os investigadores portugueses já conhecem alguma da informação guardada em alguns dos dez discos que permanecem por abrir mas, agora, abrem-se ‘novas e infinitas possibilidades’ na investigação, como disse uma das fontes contactadas pela SÁBADO. Obtida a concordância de Rui Pinto, o Ministério Público deu luz verde ao avanço de um acordo e foram desenvolvidas diligências no sentido de o Tribunal não travar a saída de Rui Pinto da zona prisional da PJ e adoptar, a partir de agora, o estatuto de testemunha protegida. Uma grande parte da informação já extraída pela PJ dos discos rígidos foi transmitida ao Ministério Público e, segundo as fontes contactadas pela SÁBADO, será "muito relevante" para vários processos em investigação.

A mudança de Rui Pinto

O processo regressou então às mãos da juíza de instrução Cláudia Pina que considerou mitigado o risco de fuga de Rui Pinto. No despacho de alteração das medidas de coacção, a que a SÁBADO teve acesso, a juíza invoca o controlo apertado das fronteiras no contexto do estado de emergência para decidir pela nova situação do jovem pirata informático. Mas vai mais longe. A magistrada Cláudia Pina considera que há uma mudança na atitude de Rui Pinto e que este mostra agora "um sentido crítico e disponibilidade para colaborar com a Justiça".

Cláudia Pina escreve no despacho: "Com efeito, por um lado o arguido inverteu a sua postura, apresentando agora um sentido crítico e uma disponibilidade para colaborar com a justiça, por outro lado, neste momento as fronteiras encontram-se sujeitas a elevados controlos devido à pandemia, o que por si reduz o perigo de fuga, importando também salientar que ao arguido deverão ser dados, como a qualquer outro cidadão, as melhores condições possíveis para que se mantenha saudável e em segurança". E entrega a responsabilidade à PJ, dem coerência com a disponibilidade manifestada por esta instituição através do se director-nacional: " Acresce que a Polícia Judiciária possui os meios necessários para garantir que o arguido não persiste na actividade criminosa nem possui meios de destruição de provas, garantindo que o mesmo se encontra alojado em local sob o seu controlo, sem acesso à internet". A SÁBADO apurou que, temporariamente, Rui Pinto fica num apartamento existente na sede da PJ mas , assim que tecnicamente lhe for colocada a pulseira electrónica, passa para uma outra residência secreta, fora das instalações da PJ, e debaixo de forte segurança pessoal.

Rui Pinto está pronunciado por 90 crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão. Criador do Football Leaks, Rui Pinto denunciou transferências, contratos e outros documentos que indiciavam a violação de regras como o farplay financeiro no mundo do futebol, à luz dos quais o Manchester City foi condenado há cerca de um mês. Em Portugal, a Autoridade Tributária desencadeou no início de Marçouma operação de buscas a dezenas de clubes portugueses, noticiada em primeira mão pela SÁBADO. Vários clubes foram alvo de buscas na Operação Fora de Jogo, incluindo FC Porto, Benfica e Sporting, Braga, Guimarães, Marítimo e Portimonense, entre outros, bem. O agente Jorge Mendes e a Gestifute também foram alvo destas buscas e intermediários em transferências de jogadores.

Em Janeiro, o jovem hacker assumiu também ter sido o responsável pela recolha de informação que originou os Luanda Leaks, onde foram expostos crimes atribuídos à empresária angolana Isabel dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos. A informação recolhida pelo pirata foi entregue a uma plataforma de apoio a denunciantes africanos, fundada pelo advogado francês William Bourdon que, curiosamente, também defende Michel Platini, antigo futebolista e ex-presidente da UEFA investigado por corrupção na atribuição do Mundial de Futebol ao Qatar.