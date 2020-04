Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, o hacker Rui Pinto está a colaborar com a Polícia Judiciária. A aproximação entre as duas partes tem vindo a ser construída nos últimos meses. A confirmação foi feita SÁBADO por uma fonte desta polícia de investigação criminal, sublinhando o facto de Rui Pinto estar agora disponível para colaborar na investigação, designadamente ajudando a desencriptar o que falta dos discos rígidos que lhe foram apreendidos.

Foi uma das condições irrevogáveis da Polícia Judiciária para que a colaboração de Rui Pinto com a Justiça fosse efetiva: o "hacker" teria que desencriptar os discos rígidos apreendidos na Hungria, nos quais conserva terabytes de informação. Chegado ao acordo entre a cúpula da Policia Judiciária e os advogados de defesa de Rui Pinto, acusado de 90 crimes no chamado "caso Doyen", o Ministério Público propôs a passagem do arguido para prisão domiciliária e a juíza de instrução Cláudia Pina aceitou, impondo como condição o afastamento da Internet.

A aproximação entre Rui Pinto e a investigação da PJ já vinha a ser trabalhada há algum tempo ao mais alto nível. O objectivo foi sempre o de manter a investigação dentro das regras do processo penal, como é obrigatório em Portugal, sem ignorar os contributos que Rui Pinto pode dar no esclarecimento de outros crimes, em particular na área da criminalidade económica e financeira.



Esta quarta-feira, os advogados de Rui Pinto confirmaram, em comunicado, a alteração da medida de coação: "Na presente data, foi revogada a medida de coação de prisão preventiva aplicada a Rui Pinto, tendo o mesmo abandonado já as instalações do estabelecimento prisional anexo à PJ [Policia Judiciária]. Rui Pinto encontra-se agora sujeito à medida de obrigação de permanência na habitação, cumulada com a proibição de acesso à internet, sob responsabilidade da Polícia Judiciária", refere um comunicado enviado à Lusa pelos advogados William Bourdon, Francisco Teixeira da Mota e Luísa Teixeira da Mota.



Em 17 de janeiro, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu levar a julgamento Rui Pinto por 90 crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão, mas deixou cair 57 dos 147 crimes pelos quais o arguido havia sido acusado pelo Ministério Público (MP). Estava em prisão preventiva desde 22 de março de 2019.