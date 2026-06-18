PJ investiga morte de criança de 8 anos em Valpaços

O pai participou o desaparecimento no posto da GNR.

Edição de 16 a 22 de junho

18 de junho de 2026 às 10:10

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso de uma criança de 8 anos que foi encontrada morta na quarta-feira, no concelho de Valpaços, depois do alerta para o seu desaparecimento, avançaram esta quinta-feira à Lusa fontes policiais.



PJ investiga caso de criança morta Sérgio Lemos

Fonte da GNR de Vila Real disse à agência Lusa que, na quarta-feira, o pai de uma criança de 8 anos participou o seu desaparecimento no posto da Guarda.

O caso aconteceu na freguesia de Friões, no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real.

De imediato, acrescentou, a GNR encetou diligências para localizar a criança e contactou a PJ de Vila Real.

A fonte disse ainda que, posteriormente, a criança foi localizada já morta.

Fonte da PJ adiantou que está a proceder a diligências sobre o caso.