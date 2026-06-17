Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Governo está a preparar taxas sobre lucros extraordinários

Lusa 22:39
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

O projeto está a caminho da Assembleia da República, garante Luís Montenegro.

O primeiro-ministro afirmou hoje no Parlamento que o Governo está a elaborar o projeto de criação de taxas sobre os lucros extraordinários de empresas energéticas, anunciado em maio, que enviará depois à Assembleia da República.

Luís Montenegro afirma que não desiste de projeto de taxas sobre lucros extraordinários de empresas energéticas
Luís Montenegro afirma que não desiste de projeto de taxas sobre lucros extraordinários de empresas energéticas MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

"O projeto está em elaboração no Governo e chegará naturalmente à Assembleia da República", disse hoje Luís Montenegro, durante o debate parlamentar de preparação do Conselho Europeu de quinta e sexta-feira, em resposta ao deputado único do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo.

O bloquista recordou que o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, "anunciou em 05 de maio que ia avançar com a contribuição extraordinária" e "já passou mais de um mês", perguntando: "Desistiu deste imposto?".

"Não desistimos", respondeu Luís Montenegro.

Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Governo está a preparar taxas sobre lucros extraordinários