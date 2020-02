RFM justifica piada sobre coronavírus que revoltou comunidade chinesa

A rádio RFM esclareceu hoje que a rubrica de humor que deixou "revoltada" a comunidade chinesa em Portugal pelas referências a mortes por coronavírus pretendia "satirizar" comentadores "fúteis e desinformados" que se desviam "do que é importante".

Em declarações à Lusa, o diretor da RFM, António Mendes, observou que "o alvo da sátira" da rubrica de terça-feira do humorista Luís Franco-Bastos "não é a China ou os chineses e, muito menos, as vítimas do coronavírus".

"Este personagem [da rubrica], que já existia antes, pretende satirizar 'influencers' [influenciadores nas redes sociais] fúteis, ou pessoas desinformadas, que comentam assuntos na Internet sem se focarem no que é realmente importante", justificou o responsável da RFM.

António Mendes recusa, por isso, que o alvo do humor fossem as mortes ligadas à infeção por coronavírus, notando que Luís Franco-Bastos faz parte "da nova equipa do Café da Manhã da RFM, que arrancou a 06 de janeiro, e que integra ainda Pedro Fernandes, Mariana Alvim, Salvador Matinha e Duarte Pita Negrão".

O presidente da Liga dos Chineses em Portugal, Y Ping Chow, disse hoje que a comunidade chinesa em Portugal está "revoltada" com a rubrica e exigiu um "pedido de desculpas" da rádio.

Na rubrica "Informação Privilegiada" do programa "Café da Manhã", o personagem 'Gleidson' do humorista Luís Franco-Bastos, é questionado pelos apresentadores sobre a morte de 304 pessoas (números de terça-feira) na China por coronavírus, ao que responde: "Nossa, que desgraça. Sobrou quantos? 378 mil bilhões? Ah, menos. Sobra até mais 'wi-fi'. Quem sobrevive bota conteúdo no insta mais fácil".

Questionado sobre a "gravidade da situação", o humorista replica: "Gente, chinês tem muito. Sabe que tem pouco, que a gente precisa tomar cuidado antes que desapareça? Homem alto, bonito, rico e engraçado. Isso tem pouco, sabe, é uma espécie que tem de ser preservada. Agora chinês? Tem um monte, relaxa".

Em declarações à Lusa, Y Ping Chow destacou que "o humor é interessante, mas não é tudo".

"Pode até ser humor, mas não poderia ser feito numa altura em que as pessoas estão tão focadas em apoiar e acalmar quem está preocupado por causa do vírus. Causou muito mal-estar na comunidade e queremos falar com a administração da rádio", vincou o empresário radicado no Porto.

A rubrica está disponível na página oficial de Luís Franco-Bastos na rede Instagram, onde se multiplicam comentários críticos às afirmações do humorista.

A China elevou hoje para 490 mortos e mais de 24.300 infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Foram 64 as mortes na China registadas nas últimas 24 horas, segundo as autoridades de Pequim.

A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora da China foi um cidadão chinês nas Filipinas.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países, o último novo caso identificado na Bélgica.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.