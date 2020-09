Reunião sobre situação da Covid-19 em Portugal será no Porto

A próxima reunião entre líderes políticos sobre a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal não se vai realizar nas instalações do Infarmed, em Lisboa, mas sim no Porto.



De acordo com a Rádio Renascença, o encontro, que terá a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa, bem como da ministra da Saúde, Marta Temido, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e de especialistas e peritos de saúde, terá lugar no auditório da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, com o seu início marcado para as 15 horas.



Assim, a primeira das "reuniões do Infarmed", como eram conhecidas, após a suspensão das mesmas entre julho e agosto terá um palco diferente - e as regras também mudam. A apresentação inicial será feita por especialistas e será pública, podendo ser acompanhada por via digital por quem quiser.



À rádio, o Ministério da Saúde não especificou o porquê da alteração de local, referindo apenas que "o Serviço Nacional de Saúde não é só em Lisboa". Não está, no entanto, definido ainda se as reuniões das próximas semanas vão continuar a realizar-se no Porto, se voltam a Lisboa ou se terão lugar noutra cidade.