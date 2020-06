O primeiro-ministro, António Costa, considera que não estamos em "descontrolo da situação" no que toca à situação da Grande Lisboa e revelou que "muito brevemente estaremos em condições" de levantar determinadas restrições impostas na região.A declaração foi dada em resposta a Telmo Correia, líder parlamentar do CDS, que falou no debate quinzenal sobre a atual fase de desconfinamento, concretamente na Área Metropolitana de Lisboa. O parlamentar centrista questionou ainda sobre a aplicação de tracing.O debate quinzenal desta quarta-feira centrou-se nas medidas de combate à Covid-19 e no relançamento da economia, cujo plano será aprovado na quinta-feira.