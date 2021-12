Rendeiro estava escondido na zona rica de Joanesburgo

João Rendeiro foi detido esta madrugada na zona financeiro Joanesburgo, na África do Sul, onde entrou a 18 de setembro, tendo saído do Reino Unido a 14 de setembro, disse em conferência de imprensa o diretor-nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves.



Rendeiro terá sido surpreendido pela operação de detenção. "Não estava à espera", disse Luís Neves que adianta que o detido "não tinha disfarces mas tinha muitos cuidados" e também uma autorização de residência emitida há um mês, além de ter utilizado meios "exorbitantes" para ocultar a sua localização. São agora aguardadas as medidas de coação para João Rendeiro, com o diretor nacional da PJ a advertir que se trata de uma "pessoa com grande capacidade económica, o que lhe dá grande mobilidade", apontando o "enorme perigo de fuga".



De acordo com o diretor-nacional da PJ, Rendeiro esteve "em hotéis de cinco estrelas", que eram o "seu habitual local de de refúgio". Luís Neves considerou ainda que "é patético" que Rendeiro diga que não estava fugido à justiça. O diretor nacional da PJ explica, aliás, que a fuga de Rendeiro foi "preparada durante vários meses" e que "não só não houve nenhum deslize, como João Rendeiro usou todos os meios tecnologicamente mais avançandos — e que custam uma exorbitância — para poder comunicar de forma não detectável".