REN está restaurar "infraestruturas danificadas" pela depressão Kristin

Pelas 07h00, 850 mil clientes da E-Redes estavam sem energia elétrica esta quarta-feira.

Depois do agravamento das condições metrológicas sentidas na última noite, mais de 850 mil clientes da E-Redes estavam sem energia elétrica às 07h00 desta quarta-feira.  

Os distritos mais afetados foram Lisboa, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal os distritos mais afetados, disse à Lusa fonte da empresa. A REN enviou um comunicado às redações onde “informa que está a trabalhar em articulação com a E Redes, a Rede Elétrica de Espanha, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e demais autoridades para a reposição da normalidade do serviço de abastecimento elétrico às populações com a máxima urgência”. 

Em causa estão os estragos provocados pela passagem da depressão Kristin, que levou ao registo de ventos na ordem dos 200km hora, e fez com que “as linhas de alta tensão” sofressem interrupções “muito localizada”, pelo que “no geral o serviço de transporte foi mantido”. 

Uma sub-estação na zona do Zêzere e em linhas nas zonas da Batalha e Rio Maior sofreram “danos graves” que obrigaram “à realização de algumas manobras técnicas”. “Os trabalhos de reconstrução das infraestruturas danificadas iniciaram-se logo que as condições meteorológicas o permitiram”, refere ainda a empresa. 

