REN está restaurar "infraestruturas danificadas" pela depressão Kristin

Pelas 07h00, 850 mil clientes da E-Redes estavam sem energia elétrica esta quarta-feira.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

Depois do agravamento das condições metrológicas sentidas na última noite, mais de 850 mil clientes da E-Redes estavam sem energia elétrica às 07h00 desta quarta-feira.



REN repara estragos da depressão Kristin em infraestruturas Ricardo Ponte/Correio da Manhã

Os distritos mais afetados foram Lisboa, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal os distritos mais afetados, disse à Lusa fonte da empresa. A REN enviou um comunicado às redações onde “informa que está a trabalhar em articulação com a E Redes, a Rede Elétrica de Espanha, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e demais autoridades para a reposição da normalidade do serviço de abastecimento elétrico às populações com a máxima urgência”.

Em causa estão os estragos provocados pela passagem da depressão Kristin, que levou ao registo de ventos na ordem dos 200km hora, e fez com que “as linhas de alta tensão” sofressem interrupções “muito localizada”, pelo que “no geral o serviço de transporte foi mantido”.

Uma sub-estação na zona do Zêzere e em linhas nas zonas da Batalha e Rio Maior sofreram “danos graves” que obrigaram “à realização de algumas manobras técnicas”. “Os trabalhos de reconstrução das infraestruturas danificadas iniciaram-se logo que as condições meteorológicas o permitiram”, refere ainda a empresa.