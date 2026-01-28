Sábado – Pense por si

Registadas cerca de 1.500 ocorrências até às 8h00 devido ao mau tempo

Lusa 08:59
Passagem da depressão Kristin por Portugal continental teve um "grande impacto" sobretudo na zona Oeste e nos distritos de Leiria e Coimbra.

Cerca de 1.500 ocorrências foram registadas pela proteção civil entre as 00:00 e as 08:00 desta quarta-feira por causa do mau tempo, um número que deverá subir devido às muitas situações ainda não contabilizadas.

Efeitos da depressão Kristin ainda se fazem sentir Lusa

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a passagem da depressão Kristin por Portugal continental teve um "grande impacto" sobretudo na zona Oeste e nos distritos de Leiria e Coimbra, com cortes de energia e de comunicações telefónicas e muitas estradas cortadas por quedas de árvores e estruturas.

Alguns corpos de bombeiros viram também os seus quartéis afetados, como foi o caso das corporações de Pombal, Pedrógão, Leiria e Penela (Coimbra).

