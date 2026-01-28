Mau tempo: IPMA prevê que situação comece agora a melhorar

Os efeitos da depressão Kristin ainda se fazem sentir nos distritos de Castelo Branco e Guarda, mas a situação tem tendência a melhorar dado que a tempestade já está a chegar a Espanha, disse fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Depressão Kristin trouxe chuva e ventos fortes Carlos Barroso

"[A depressão] já está em Espanha praticamente, apesar de ainda se fazer sentir algum vento principalmente na região Sul e nos distritos mais do interior, como Castelo Branco e Guarda. No resto do território parece que o pior já passou e a situação tem tendência a ir melhorando ao longo da manhã", disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Patrícia Marques.

Em declarações à agência Lusa, cerca das 07:30, a meteorologista avançou que a zona centro foi a mais afetada pelos efeitos de uma depressão que entrou no continente na zona de Leiria e daí progrediu para o interior.

"Está praticamente fora de Portugal continental. Ainda temos uma corrente do oeste muito forte a passar na região sul que ainda está a provocar vento muito forte", disse Patrícia Marques, estimando que a situação se estabilize "na próxima hora".

Durante a noite, o IPMA registou rajadas de vento de 150 quilómetros por hora (km/h) no Cabo Carvoeiro.

No aeródromo de Leiria foram registadas rajadas de 142 km/h e em Ancião 146 km/h.

No Algarve, às 07:30, continuavam a registar-se rajadas "muito intensas", com Faro a registar 100 km/h e as serras algarvias valores que podem chegar aos 130 quilómetros por hora.

A depressão Kristin fez-se sentir sobretudo entre as 03:30 e as 06:00 no centro e, a partir das 07:00, mais no interior, indicou a mesma fonte.

Portugal continental está hoje a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias -- Ingrid e Joseph --, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo IPMA.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal.

Os distritos de Coimbra e Leiria foram os mais afetados e no distrito de Lisboa, no concelho de Vila Franca de Xira, uma pessoa morreu quando uma árvore caiu sobre a viatura que conduzia.

O IPMA qualificou a Kristin como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.