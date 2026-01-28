Mau tempo: 30 elementos do corpo de intervenção da PSP a caminho de Leiria

Para ajudar na proteção e socorro da população, na sequência do mau tempo.

Trinta elementos do corpo de intervenção da PSP estão a caminho de Leiria para ajudar na proteção e socorro da população, na sequência do mau tempo, disse à Lusa fonte oficial da Polícia de Segurança Pública.



Segundo a PSP, a situação em Leiria é "muito difícil", com estradas cortadas devido à queda de árvores e infraestruturas e postos de combustíveis destruídos.

Portugal continental está hoje a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias -- Ingrid e Joseph --, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a passagem da depressão Kristin por Portugal continental teve um "grande impacto" sobretudo na zona Oeste e nos distritos de Leiria e Coimbra, com cortes de energia e de comunicações telefónicas e muitas estradas cortadas por quedas de árvores e estruturas.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já tinha alertado hoje as populações dos distritos de Coimbra e de Leiria para se manterem em segurança nas suas habitações, disse à agência Lusa fonte oficial, por haverem "estradas intransitáveis e árvores caídas".

Também à Lusa, o comandante distrital de Leiria da PSP, Domingos Urbano Antunes, pediu às pessoas para que "mantenham a calma, que fiquem em casa e não circulem na via pública", para que os trabalhos das organizações de socorro possam ser feitos.

"As estradas estão totalmente cortadas, o que não permite a circulação em todos os eixos à volta da cidade, o que significa que se as pessoas circularem estão a causar engarrafamentos e não estão a permitir que as forças de socorro e concretamente a polícia e os bombeiros possam socorrer as pessoas", avisou.