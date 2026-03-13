Sábado – Pense por si

Portugal

Relação de Lisboa recusa recurso de André Ventura e confirma ordem para retirar cartazes

Lusa 10:23
Ação inicial foi interposta por seis queixosos

O Tribunal da Relação de Lisboa chumbou esta sexta-feira o recurso de André Ventura e confirmou a decião inicial do Tribunal Cível de Lisboa que ordenou a retirada dos cartazes da sua candidatura presidencial que visavam a comunidade cigana.

André Ventura, líder do Chega
O líder do Chega e antigo candidato presidencial invocou várias razões no seu recurso contra a decisão de dezembro, entre as quais o "direito à liberdade de expressão política", mas o coletivo de juízes da Relação considerou que o exercício desse direito "tem que se harmonizar com outros direitos e interesses de superior ou igual dignidade", como é o caso "da dignidade da pessoa humana", que foi atingido.

A ação inicial foi interposta por seis queixosos que avançaram com uma queixa cível por se sentirem pessoalmente atingidos pelos cartazes contra a comunidade cigana e a decisão do recurso foi um dia depois do anúncio do arquivamento do Ministério Público às queixas que pediam uma ação penal contra os referidos cartazes.

