Relação de Évora anula pena de homem condenado por agredir e violar a filha

O Tribunal de Relação de Évora absolveu um homem condenado a oito anos e meio de prisão por agredir e violar a filha menor de 12 anos, em 2012, depois do crime ter sido dado como provado em abril. Relação aponta "ausência de provas " e "erro notório na apreciação da prova".

De acordo com o acórdão citado pelo Jornal de Notícias, a justiça confirmou as agressões no contexto de violência doméstica após exames físicos à vítima, tendo estes começado no ano de 2009. A criança chegou a ir ao hospital com lesões nas pernas, mas as suas declarações foram desvalorizadas em tribunal por não ter descrito os factos de forma pormenorizada, não dando detalhes quer das agressões físicas, quer dos episódios de cariz sexual.