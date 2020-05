A Polícia Judiciária está a investigar um homicídio ocorrido de madrugada em Estarreja, Aveiro. O crime ocorreu depois de uma discussão entre um casal, em contexto de violência doméstica."Poucos minutos após a ocorrência dos factos a GNR chegou ao local tendo detido a autora do crime, uma mulher de 43 anos", lê-se em nota enviada pela PJ às redações.A Polícia Judiciária recolheu vestígios e realizou as necessárias diligências de investigação no cenário do crime.A detida irá ser presente às Autoridades Judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.