O Supremo Tribunal Administrativo (STA) rejeitou a providência cautelar que havia sido interposta pela Associação Comercial do Porto – Câmara de Comércio e Indústria do Porto e Nuno Luis Cameira de Sousa Botelho visando impedir o empréstimo de até 1.200 milhões de euros do Estado à TAP, anunciou esta quinta-feira a companhia aérea em comunicado enviado à CMVM.A TAP refere que foi citada pelo STA a 26 de junho na qualidade de contrainteressada no âmbito da providência cautelar que tinha como requerido o Conselho de Ministros.A decisão de indeferir a providência cautelar foi proferida a 29 de julho, indica a TAP. "Entendeu o Tribunalque não se afigurava provável a procedência de um pedido de condenação à não prática do ato de concessão ou de utilização do empréstimo à TAP ou, caso o mesmo viesse a ser praticado, a procedência da sua impugnação", assinala a empresa."Em sede da avaliação do mérito do pedido cautelar, referiu o Tribunal que a decisão de apoiar, ou não apoiar, a TAP, se traduz numa decisão administrativa plena de discricionariedade, pelo que o seu controlo judicial é muito limitado", acrescenta a companhia aérea.Acresce, segundo o comunicado da TAP, que "os requerentes não invocaram qualquer ilegalidade ao ato de concessão do empréstimo público em si mesmo, apenas entendendo os requerentes que não deveria ser praticado o referido ato enquanto as rotas de voo da empresa beneficiária do empréstimo não forem alteradas na forma que entendem corresponder ao seu interesse".O STA entende que "não cabe ao Tribunal sindicar a legalidade do ato administrativo de concessão do empréstimo a partir do princípio da boa administração (ainda que na vertente da salvaguarda da melhor coesão nacional) por se referir a configurações e opções discricionárias em que o Tribunal não se pode imiscuir: designadamente, na apreciação e decisão relativas ao número de voos, de e a partir de determinados aeroportos nacionais, adequado e ajustado em termos de compatibilização dos interesses locais com os interesses gestionários da empresa".Os requerentes poderão ainda recorrer da decisão, no prazo de 15 dias, para o pleno da secção do mesmo Tribunal.