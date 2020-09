Regras para o próximo ano letivo estão na “fase final de preparação”

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou esta quarta-feira que as regras sanitárias para um regresso às aulas estão na "fase final de preparação" e que as medidas a anunciar estão a ser trabalhadas com o ministério da Educação

Na conferência de imprensa de atualização da situação da Covid-19 em Portugal, Marta Temido referiu que existe já um "conjunto de processos que estão praticamente ultimados", além de "algumas orientações" da própria Direção-Geral de Saúde que serão implementadas para o ano letivo 2020/2021.

A ministra da Saúde referiu que esta é uma "questão extraordinariamente sensível e complexa" e que o assunto está a ser estudado através dos processos realizados por outros países europeus.

Marta Temido referiu ainda uma reunião com vários países na qual foram trocadas aprendizagens e experiências, lembrando que as atividades presenciais são importantes para o crescimento das crianças. "Houve efeitos negativos nas crianças com o confinamento. Estas opções têm impactos", recorda.