Covid-19. Portugal com 3 mortes e 390 novos casos nas últimas 24 horas

Covid-19. Seis meses de pandemia em seis gráficos Os primeiros casos do novo coronavírus foram confirmados em Portugal há seis meses. 58 mil casos depois, o país prepara-se agora para uma segunda vaga com nova situação de contingência, que começa a 15 de setembro. - Portugal , Sábado.

Portugal registou esta quarta-feira 3 mortes causadas pela Covid-19. São agora 1.827 os óbitos registados no país devido à pandemia.Nas últimas 24 horas foram contabilizados 390 novos casos do coronavírus, aumentando o total de casos confirmados para 58.633 - mais de 14 mil destes são casos ativos, que permancem infetados pelo vírus.Nesta quarta-feira foram dados como recuperados mais 129 pacientes da Covid-19, subindo o total de casos recuperados para 42.233. O número de internados é agora de 337, menos 13 pessoas que no dia anterior. Destes, 41 permancem em unidades de cuidados intensivos, menos três que esta terça-feira.Os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados a 2 de março deste ano, há precisamente seis meses. Veja como evoluiu o novo coronavírus em Portugal em seis gráficos.

A pandemia do coronavírus que provoca a covid-19 já provocou pelo menos 851.071 mortos e infetou mais de 25,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.